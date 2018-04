In hoger beroep zwaardere straf voor Jumbo-afperser

Jumbo-afperser Alex O. is in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar cel. Dat is twee jaar langer dan in eerste instantie bij de rechter.

De 53-jarige Groninger is schuldig bevonden aan het afpersen en plaatsen van twee explosieven bij vestigingen van supermarktketen Jumbo in de stad Groningen.

Dreigmails

Volgens het hof blijkt uit de dreigmails, de brief en de tijdstippen waarop beide zijn verstuurd dat de man de explosieven heeft geplaatst.

Daarnaast komt het dna op een van de dreigbrieven overeen met het genetisch materiaal van O. Zijn dna is ook aangetroffen op de soldeerbout die is gebruikt om het ontstekingsmechanisme van het explosief te maken.