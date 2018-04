91-jarige Belgische krijgt zes maanden cel voor miljoenenfraude

In Belgiƫ is een 91-jarige vrouw veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, voor witwassen, belastingfraude en het niet melden van miljoenen euro's op buitenlandse bankrekeningen. Ook krijgt ze een boete van 600.000 euro. Volgens de rechtbank in Gent was ze het meesterbrein achter grootscheepse fraude, schrijven Belgische media.

De vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde werd samen met haar zoon door het Belgische Openbaar Ministerie vervolgd voor het achterhouden van zwart geld op een Luxemburgse rekening. Die rekening stond op naam van een offshore-vennootschap in Panama. De vrouw vloog volgens de aanklager in 2003 zelf naar Midden-Amerika om "een en ander te regelen".

De fraude zou al veertig jaar geleden zijn begonnen, maar pas in 2014 kon beslag worden gelegd op een rekening met 12,3 miljoen euro. Daarvan wordt nu 2,4 miljoen euro definitiefin beslag genomen. Ook is 350.000 euro op een Luxemburgse rekening van haar 61-jarige zoon geconfisqueerd. De zoon kreeg een celstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en een boete van 240.000 euro.

Kordaat en stoutmoedig

"Haar kordaatheid en stoutmoedigheid is laakbaar en stemt de rechtbank niet tot mildheid", citeert De Standaard de rechter. De advocaat van de vrouw had gevraagd om een geestelijk onderzoek. Dit werd door de rechter afgewezen. "Ze komt naar voren als een pientere dame die zich tot op zeer hoge leeftijd inliet met fiscale spitstechnologie", tekent VTM Nieuws op.