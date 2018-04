Leiders van beide Korea's voortaan verbonden via hotline

De leiders van Noord- en Zuid-Korea kunnen voortaan direct met elkaar telefoneren via een hotline. Vanochtend is de verbinding getest. De lijn is onder meer bedoeld om "misverstanden in tijden van spanningen" te voorkomen.

De test duurde vier minuten en negentien seconden en de kwaliteit van de verbinding was volgens de betrokkenen uitstekend, "alsof je belde met de buren".

Verwacht wordt dat de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar de komende dagen voor het eerst via de hotline spreken. Begin dit jaar was er al een andere hotline aan de gedemilitariseerde grens heropend voor het "delen van informatie".

Veel media-aandacht

Volgende week ontmoeten de Koreaanse leiders elkaar in de grensplaats Panmunjom. Het topoverleg trekt de aandacht van de wereldpers. Een kleine 900 journalisten uit 34 landen hebben zich laten accrediteren. Met de media uit Zuid-Korea erbij zal de bijeenkomst worden verslagen door bijna 3000 journalisten.

Belangrijk onderwerp op de agenda is het nucleaire programma van Noord-Korea. Kim Jong-un heeft zich lange tijd onverzoenlijk opgesteld en ondanks wereldwijde protesten allerlei rakettesten gedaan. Met de Amerikaanse president Trump was hij in een felle ruzie verwikkeld, met zware dreigementen over en weer.

CIA-baas was in Noord-Korea

De spanningen zijn afgenomen nu Noord-Korea bereid lijkt tot diplomatiek overleg. Kim Jong-un wil niet alleen praten met Zuid-Korea, maar ook met de Verenigde Staten.

Het is de bedoeling dat Trump en Kim elkaar ergens in de komende maanden ontmoeten, maar plaats en datum zijn nog niet vastgesteld. Deze week werd bekend dat het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA Mike Pompeo in Noord-Korea op bezoek is geweest om het topoverleg voor te bereiden.

Pompeo staat op de nominatie om de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken te worden.