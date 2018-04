Toezichthouder strenger over toegevoegd water op etiket vis en vlees

Vlees- en visproducenten moeten binnenkort duidelijk op de verpakking zetten of er toegevoegd water in hun product zit. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil dat de producenten dat doen vanaf 10 juli.

De Europese Commissie kwam eind 2014 al met nieuwe regels voor etikettering op voedselverpakkingen, maar ook na de Brusselse verordening gaat het volgens de NVWA niet in alle gevallen goed. Voor de toezichthouder is het toevoegen van water aan producten niet de hoogste prioriteit, omdat het geen gevaar vormt voor de gezondheid.

Voor 2014 hoefde het ingrediënt 'water' niet op het etiket als het minder dan 5 procent uitmaakte van het gewicht van het product. Daarna moest water op het etiket, ook al was het aanwezig in geringe hoeveelheden.

Tv-programma De Keuringsdienst van Waarde liet eind 2015 zien dat aan pangasiusfilet die in de supermarkt wordt verkocht soms 20 tot 50 procent water wordt toegevoegd.

Water voor smeuïgheid

"Wat erin zit, moet erop staan", zegt woordvoerder van de vleessector Dé van de Riet in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens Van de Riet wordt water onder meer gebruikt om producten smeuïger te maken en om marinades beter te laten intrekken.

Hij gaat niet in op de verhalen over het sjoemelen met water om het gewicht en dus de prijs van het product omhoog te krijgen. "Om dat soort ideeën de kop in te drukken, is het goed dat het nu op het etiket komt."

Van de Riet gelooft niet dat het vermelden van de hoeveelheid water op etiketten consumenten ervan zal weerhouden het product te kopen. "Uiteindelijk zal kwaliteit leidend zijn, dus etiketten zullen niet een groot afschrikwekkend effect hebben. Als er te veel vocht in een product zit, zal de consument het vanzelf niet meer kopen."

Als bij vlees- en visproducten na 10 juli niet de hoeveelheid water op het etiket staat vermeld, kan de NVWA een waarschuwing geven of boetes opleggen.