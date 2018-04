Station Berlijn dicht om ontmanteling vliegtuigbom

Vanwege het onschadelijk maken van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt een aanzienlijk deel van het centrum van Berlijn vandaag urenlang ontruimd. In een straal van 800 meter rond de plaats van de bom in de Heidestrasse liggen onder meer het Hauptbahnhof, een paar ziekenhuizen en een aantal ministeries.

Het station wordt in de loop van de ochtend afgesloten en doorgaande treinen stoppen niet meer om reizigers te laten uit- of instappen. Dat betekent overlast voor veel mensen. Volgens Deutsche Bahn reizen dagelijks 300.000 mensen via het Hauptbahnhof.

Vliegverkeer

Ook het vliegverkeer op luchthaven Tegel wordt stilgelegd. Weliswaar ligt Tegel niet in het bedreigde gebied, maar voor vliegverkeer geldt een grotere veiligheidszone van bijna vier kilometer. Ook auto's mogen tijdens de ontruiming het gebied niet in.

De rechtbank in het gebied heeft alle 21 zaken voor vandaag uitgesteld en ziekenhuizen worden deels ontruimd. Naar verwachting is de bom in de loop van de middag onschadelijk gemaakt.

Regelmatig worden in Duitsland nog onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Sommige worden geruimd, andere kunnen blijven liggen omdat ze geen direct gevaar opleveren.

Van de meer dan een miljoen bommen die de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog op Duitsland hebben afgegooid is circa twintig procent niet ontploft. Van deze circa 250.000 blindgangers is de ligplaats van zo'n 100.000 stuks nog niet bekend.