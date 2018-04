Geëvacueerde bewoners vulkaaneiland Vanuatu misschien nooit meer terug

De vulkaan Manaro blijft maar as spuwen en levert gevaar op voor de bewoners. Bijna alle 11.000 inwoners van het eiland zijn daarom halsoverkop geëvacueerd en de vraag is of ze ooit nog terug kunnen.

Ambae ligt in het in het eilandenstaatje Vanuatu, ten oosten van Australië in de Stille Oceaan. Het land bestaat uit tachtig eilanden waarop zo'n 280.000 mensen wonen. Op het eiland Ambae staat de Manaro, een vulkaan die al sinds 2005 rommelt.

Daar is de situatie nu echt wanhopig, zegt correspondent Robert Portier in het NOS Radio 1 Journaal vanuit Australië. "De vulkaan is alweer een paar weken actief. Daardoor is er veel as vrijgekomen. Op sommige plekken ligt wel 30 centimeter." De meeste bewoners van het eiland zijn zelfvoorzienende boeren. Met as over hun gewassen kunnen ze niet oogsten en hebben ze geen eten. Ook het water is vervuild.