Witte Huis: Rusland moet Amerikaanse zorgen serieus nemen

De nieuwe Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton en de Russische ambassadeur in de VS Anatoly Antonov hebben met elkaar gesproken over de relatie tussen de beide landen.

Volgens het Witte Huis heeft Bolton tegen Antonov gezegd dat een betere relatie tussen de VS en Rusland alleen van de grond kan komen, als een aantal Amerikaanse zorgen serieus worden genomen.

Het gaat dan om de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en de chemische aanval op dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Verenigd Koninkrijk. Rusland ontkent betrokken te zijn bij die zaken.

Volgens Bolton moet Rusland ook de Amerikaanse zorgen over de situaties in Oekraïne en Syrië serieus nemen. In Oekraïne steunt Rusland separatisten en heeft het de Krim ingenomen. In Syrië wordt het regime van Bashar al-Assad gesteund. Dat regime zette vermoedelijk onlangs opnieuw gifgas in tegen de eigen bevolking.