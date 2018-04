Executie aanstaande van oudste Amerikaanse terdoodveroordeelde in jaren

In de Amerikaanse staat Alabama staat een man van 83 op het punt ter dood gebracht te worden. Moordenaar Walter Moody is voor zover bekend de oudste man die wordt geëxecuteerd in de Verenigde Staten in meer dan veertig jaar.

De man werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een rechter. Moody stuurde hem per post een bom, volgens de aanklagers omdat hij wraak wilde nemen vanwege een eerdere veroordeling. Na de dood van de rechter verstuurde hij nog een aantal bommen om de politie op het verkeerde been te zetten.

Moody zat sinds zijn veroordeling in een dodencel. Hij heeft al die tijd volgehouden dat hij onschuldig is.

Mogelijke complicaties

Als de executie doorgaat, krijgt de 83-jarige ergens in de komende uren een dodelijke injectie toegediend in een gevangenis in de plaats Atmore.

Zijn advocaten hebben het Amerikaanse hooggerechtshof gevraagd de terdoodveroordeling te verhinderen. Zij voerden aan dat door zijn hoge leeftijd en gezondheid complicaties kunnen optreden bij de procedure met de dodelijke injectie.

Tot dusver was de 77-jarige John Nixon de oudste persoon die ter dood is gebracht sinds 1976. In dat jaar draaide het Supreme Court de opschorting van de doodstraf terug.