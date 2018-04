Twee zwaargewonden door gasexplosie op jacht in Terherne

Aan boord van een plezierjacht in het Friese dorp Terherne heeft een gasexplosie plaatsgevonden. Bij de ontploffing raakten twee mensen zwaargewond. Een van hen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Toen de ontploffing gebeurde, waren een man en vrouw aan boord van de motorboot. Door de kracht van de explosie belandde de vrouw in het water. Zij is door omstanders uit het water gehaald en met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De man is door de hulpdiensten van boord gehaald.

Na de ontploffing brak brand uit op het plezierjacht, die bij het dorp aan het Sneekermeer lag. De gasflessen die op de motorboot stonden, zijn door de brandweer verwijderd.