'Vermoorde Julia lag in stukken in kist op balkon'

De partner van een vrouw die begin januari om het leven werd gebracht in Scheveningen bewaarde haar lichaamsdelen in een kist op zijn balkon. Dat staat volgens Omroep West in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie.

Volgens het OM heeft de 41-jarige Andrei K. zijn vrouw Julia gewurgd en in stukken gezaagd. Hij deed de lichaamsdelen in zakken en daarna in een kist, die hij op het balkon van zijn appartement aan de Neptunusstraat zette. De man werd 11 januari opgepakt, twee dagen nadat hij Julia als vermist had opgegeven bij de politie.

K. zou boos zijn geworden omdat de 30-jarige Julia van hem wilde scheiden. De man heeft bekend dat hij het lichaam heeft weggemaakt, maar zegt niet te weten hoe zijn vrouw om het leven is gekomen.

De verdachte staat woensdag voor het eerst voor de rechter. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.