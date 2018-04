Thirsa en Tom zijn eindelijk oud genoeg voor de gemeenteraad

Ze mochten bij de verkiezingen niet eens stemmen, maar sinds vanavond zijn de 18-jarige Tom en Thirsa officieel raadslid. Tom in Oldebroek, Thirsa in Aalsmeer.

Thirsa van der Meer (CDA) werd op 13 april 18 jaar en daarmee is ze acht dagen jonger dan Tom. Het is nog een beetje onwennig, bekent ze. "Ik besef het nog niet helemaal."

Van der Meer werd met voorkeursstemmen gekozen. Ze moest er wel even goed nadenken of ze echt de raad in wilde. "Maar ik heb het toch maar gedaan, want het was een kans uit duizenden."

Het raadswerk staat bij de vwo-scholiere de komende tijd wel op een laag pitje. "Over een maand doe ik eindexamen, dus dat komt even eerst."