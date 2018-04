Toch foto's van kadavers Oostvaardersplassen na kritiek

Voor het eerst dit jaar zijn er beelden naar buiten gekomen van de dierensterfte in de Oostvaardersplassen. "Vanwege de kritiek dachten we dat het toch beter was om met een paar fotografen het natuurgebied in te gaan", zegt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer.

De afgelopen maanden liepen de emoties rondom het wel of niet bijvoeren van de grote grazers hoog op. Staatsbosbeheer was daarom erg terughoudend over het in beeld brengen van de gestorven herten, paarden en runderen.

'Zo gepolariseerd'

Inmiddels liggen er niet meer zo veel kadavers als tijdens de recordsterfte afgelopen winter. Dat droeg volgens Van Dun bij aan het besluit om pas gisteren twee fotografen de dierensterfte te laten vastleggen. "De discussie was toen zó gepolariseerd en behoorlijk explosief. Als we toen het beeld lieten zien van tientallen dode dieren, dan was dat nog meer olie op het vuur geweest. Dan ging dat volledig het beeld bepalen."

Op de nieuwe foto's zijn alleen dode edelherten te zien. Gestorven heckrunderen en konikpaarden worden volgens Van Dun altijd afgevoerd en geruimd door een gespecialiseerd bedrijf.