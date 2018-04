Koning van Swaziland geeft land een nieuwe naam

Swaziland verandert zijn naam en heet voortaan het Koninkrijk van eSwatini. Die aankondiging deed koning Mswati III vandaag, op zijn vijftigste verjaardag en de vijftigste onafhankelijkheidsviering.

De naam eSwatini betekent "land van de Swazi's". De koning kiest voor eSwatini omdat het Afrikaanse land die naam had voordat de Britten het koloniseerden.

Help de economie

Het is niet de enige reden voor de naamsverandering. "De naam Swaziland leidt ook tot verwarring", zei de koning. "Als we naar het buitenland gaan, denken mensen dat we uit Zwitserland komen." Hij wil dat Swaziƫrs zich kunnen identificeren met de naam van het land.

Een correspondent van de BBC merkt dat de naamswijziging bij sommige Swaziƫrs niet in de smaak valt. Zij vinden dat de koning zich meer moet richten op het helpen van de economie.

In Swaziland heeft de koning alle touwtjes in handen. Mensenrechtenorganisaties uiten geregeld kritiek op het verbannen van politieke partijen en discrimineren van vrouwen.