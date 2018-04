Onduidelijk wie Prince fatale pillen gaf, dus wordt er niemand vervolgd

Er wordt niemand vervolgd voor de dood van Prince. Het is onderzoekers niet gelukt om de herkomst te achterhalen van de pillen die de Amerikaanse popster fataal werden.

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat de 57-jarige Prince levenloos werd aangetroffen in een lift op zijn landgoed in Minneapolis. Uit onderzoek bleek dat hij was overleden aan een overdosis fentanyl, een opiaat dat tot vijftig keer sterker is dan heroïne.

De aanklager uit de staat Minnesota heeft geen bewijs gevonden dat er sprake is van een misdrijf. Prince heeft volgens hem nagemaakte pillen geslikt. Het is niet duidelijk of Prince wist dat hij pillen met fentanyl slikte. Ook is er geen recept van een arts gevonden.

Schikking

Vandaag werd ook bekend dat een dokter die een week voor de dood van Prince illegaal recepten aan hem voorschreef, een schikking heeft getroffen van ruim 24.000 euro. De arts is geen verdachte in de zaak. Hij schreef twee keer een recept uit voor pijnstillers, op naam van iemand anders. Dat zou hij hebben gedaan vanwege de privacy van de popartiest.