'Dappere meisje' van Wall Street wordt verplaatst

Het beeld van het dappere meisje dat onverschrokken voor de beroemde, boze Wall Street-stier in New York staat, wordt verplaatst. Voor het einde van dit jaar krijgt het een nieuwe locatie voor het New York Stock Exchange-gebouw, gelegen op zo'n vijf minuten lopen van de bronzen stier.

Het beeldje is populair onder toeristen en New Yorkers, maar omstreden onder kunstenaars. Volgens burgemeester Bill de Blasio en het bedrijf dat het kunstwerk plaatste, was het nooit de bedoeling dat het meisje permanent voor de stier zou staan.

Het beeld van 1 meter 30 hoog werd een jaar geleden pal voor de Charging Bull gezet, het bronzen gevaarte van 3200 kilo dat wordt gezien als symbool van het New Yorkse zakendistrict. Het meisje symboliseert de kracht van vrouwen en werd voor de stier gezet als signaal richting bedrijven om meer vrouwen in directies te plaatsen.

Omstreden toeristentrekpleister

Eigenlijk zou Fearless Girl na een week alweer worden weggehaald. Maar het beeld was meteen populair, werd een toeristentrekpleister en burgemeester Bill de Blasio zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat het langer mocht blijven staan. Tot afgrijzen van Arturo di Modica, maker van de Charging Bull, die het beeldje bestempelde als "reclamestunt" omdat het was ontworpen door een reclamebureau en betaald door een bedrijf.

Hij kreeg bijval van collega-kunstenaars. In oktober vorig jaar zette kunstenaar Alex Gardega het beeld van een plassende hond, Pissing Pug, naast het linkerbeen van het meisje. "De hond die het territorium van het meisje infiltreert is vergelijkbaar met wat het meisje doet bij de stier", aldus Gardega tegenover The Washington Post.