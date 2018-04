Actrice en theatermaker Shireen Strooker (82) overleden

Actrice, regisseur en theatermaker Shireen Strooker is op 82-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Middenbeemster. Dat heeft haar familie laten weten aan persbureau ANP. Strooker leed al een aantal jaren aan de ziekte van Alzheimer.

Strooker was in kinderserie Ti-Ta-Tovenaar in de jaren 70 Tante Truus. Daarnaast speelde ze in meerdere films van regisseur Frans Weisz, zoals Rooie Sien (1975) en Charlotte (1981).

Het Werkteater

De geboren Haagse was in 1970 een van de mede-oprichters van theatergezelschap Het Werkteater. In de jaren 80 richtte ze haar eigen Stichting Strooker op, een toneelgezelschap voor kleine theaterproducties. Ook regisseerde ze voorstellingen bij Van den Ende Producties en het Nationale Toneel.

In 2011 werd Strooker gediagnosticeerd met alzheimer. In 2013 maakte ze samen met Marja Kok een film over haar ziekte (Mar & Sien hebben een hele rondvaart gemaakt).

Strooker is getrouwd geweest met acteur Peter Faber. Met hem kreeg ze een zoon. Met acteur Ton Lensink kreeg ze een dochter. Ze had een relatie met zanger-cabaretier Bram Vermeulen tot zijn overlijden in 2004 en was goed bevriend met Ramses Shaffy.