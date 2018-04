Duizenden Groningers weer in onzekerheid over versterking: 'Ik sta nog te trillen'

Anneke de Jong is een van de huiseigenaren in Ten Boer die al drie jaar in onzekerheid zitten. Na jarenlang onderhandelen met gaswinningsbedrijf NAM was er in november duidelijkheid. Er zou een nieuw huis komen. Er staat een afspraak geboekt met de aannemer voor volgende week.

Maar dat staat nu allemaal weer op losse schroeven. "Ik sta er nog van te trillen", vertelt ze. "Ik was zo blij dat er eindelijk een einde kwam aan die onzekerheid en nu krijg ik te horen dat het misschien allemaal niet meer doorgaat." Zij en haar gezin zijn wel in het huis blijven wonen, maar leven tussen hoop en vrees. "Wat moeten we anders? We hebben wel de bedden van de kinderen bij het raam weggehaald", zegt ze. Dat was een advies van Italiaanse aardbevingsdeskundigen die onderzoek in het dorp hebben gedaan.

Zeventig jaar

Manuel Sintubin is hoogleraar Geodynamica aan de universiteit van Leuven in België. Hij houdt zich als onafhankelijke deskundige al vijf jaar bezig met de aardbevingen in Groningen. Volgens Sintubin is op dit moment niet met zekerheid te zeggen dat het dichtdraaien van de gaskraan Groningen veiliger maakt.

"De seismiciteit is ontstaan door straks zeventig jaar gaswinning: zeventig jaar verstoring. Als de gaswinning naar nul gaat, neem je inderdaad de oorzaak weg van een verdere verstoring", aldus Sintubin. "Maar pas over drie, vier jaar is misschien te zeggen of de productiebeperking inderdaad goed uitpakt." Het kan volgens de hoogleraar zelfs zijn dat het veiliger is om de productie langzamer dan gepland af te bouwen.