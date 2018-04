Motorrijder scheurt met 243 km/u over provinciale weg

Twee motorrijders profiteerden woensdag van het zonnige weer door de gashendel eens flink open te trekken op de N201 in de gemeente Haarlemmermeer.

De snelste van de twee raasde met een snelheid van 243 kilometer per uur over de weg, waar 80 is toegestaan. De ander reed 207 kilometer per uur.

"Dit kom je niet elke dag tegen", vertelt een woordvoerder van de politie. De snelheidsmaniakken zijn hun rijbewijs kwijt, maar hoefden hun motor niet in te leveren. "De officier van justitie kan later alsnog besluiten om de voertuigen in beslag te nemen."

De politie controleerde woensdag ook op de N207. Op beide provinciale wegen werden in totaal 78 automobilisten en motorrijders langs de kant gezet omdat ze minimaal 30 kilometer per uur te hard reden. Zes van hen raakten hun rijbewijs kwijt, weet NH Nieuws.