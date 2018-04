Niemand schuldig aan ongeluk met twee dode kinderen

Het is niet te achterhalen wat de oorzaak was van een dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Ritthem, waarbij in december 2017 twee jonge kinderen om het leven kwamen. Om die reden wordt niemand vervolgd, hebben politie en justitie na een aantal maanden onderzoek bekendgemaakt.

De twee kinderen van 3 en 5, een broertje en zusje, zaten bij hun moeder in de auto. Het had gesneeuwd en de auto kwam op de andere weghelft terecht. Daar botsten ze frontaal op een andere auto. De moeder en de bestuurder van de tegemoetkomende auto raakten gewond.

Even voor het ongeluk was de moeder met de auto zijdelings tegen een vrachtwagen gereden. De Sloveense chauffeur is gehoord, maar er kan niet worden vastgesteld dat hij bij het ongeluk betrokken was.

De ouders van de overleden kinderen en de tegemoetkomende automobilist zijn ingelicht over het onderzoek, schrijft Omroep Zeeland.