Geheime berichten onderwereld mogen gebruikt worden als bewijs

Miljoenen in beslag genomen berichten van verdachten mogen in strafzaken als bewijs worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak vandaag in de zaak tegen een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. De rechtbank veroordeelde Naoufal F. vandaag tot achttien jaar gevangenisstraf wegens een mislukte liquidatie in 2015.

Een deel van het bewijs komt uit de 3,6 miljoen berichten uit de onderwereld die de politie in handen heeft gekregen. De rechtbank moest bepalen of deze berichten ook daadwerkelijk als bewijs gebruikt mogen worden.

De rechtbank ziet geen bezwaar, al wordt in deze zaak een deel van de berichten uitgesloten als bewijs omdat ook communicatie van advocaten in het dossier is beland.

Versleuteld communiceren

In 2016 legde de politie het zogenoemde Ennetcom-netwerk plat, een service om versleuteld te communiceren via geprepareerde telefoons. Daarna lukte het om het complete berichtenverkeer te kraken.

Het Openbaar Ministerie begon sindsdien strafzaak na strafzaak met bewijs uit de versleutelde berichten. Zo is een onderzoek naar liquidaties in Kerkdriel en Krommenie bijna volledig gebaseerd op de geheime communicatie. De gebruikers van zo'n vijfhonderd accounts zouden inmiddels zijn geïdentificeerd.

Het OM verwacht dankzij alle ontsleutelde berichten tientallen zaken te kunnen oplossen die te maken hebben met liquidaties, drugshandel en andere zware criminaliteit. "De uitspraak van vandaag is heel belangrijk, omdat de Ennetcom-data een doorbraak kunnen betekenen in die onderzoeken", aldus het OM.