Groningse aardbeving nagebootst in laboratorium Japan

De NAM bootst begin mei in een laboratorium in Japan een "Groningse aardbeving" na. In de test-opstelling wordt gesteente gebruikt met dezelfde samenstelling als de ondergrond van het gasveld in Groningen.

Het onderzoek van 7 tot en met 11 mei staat onder leiding van de Utrechtse professor Chris Spiers. "Er zijn wel experimenten op zeer kleine schaal uitgevoerd maar dit is heel groot. De beste wetenschappers uit de wereld zijn er bij. Wat hier gaat gebeuren is echt het neusje van de zalm."

Op een trilplaat worden twee blokken verpulverd gesteente onder grote druk tegen elkaar aan geperst en langs elkaar bewogen. Hierdoor ontstaat langs de breuklijn een trilling die lijkt op een Groningse aardbeving van iets onder 1,0.

Trilplaat en sensoren

Het gasconcern noemt het een grootschalig wetenschappelijk experiment. De aardbeving wordt opgewekt in het National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience in Tsukuba, zo'n 50 kilometer vanaf Tokio.

Zo moet meer duidelijkheid ontstaan over wat zich in de Groningse bodem afspeelt. "Ons doel is de aardbevingen zo goed mogelijk te begrijpen en zo risico's zo veel mogelijk te beperken", zegt hoofd aardbevingsonderzoek Jan van Elk van de NAM tegen RTV Noord.

Eerder werden in Pavia in Italiƫ en Lissabon aardbevingen met een kracht van 5,0 nagebootst en de effecten ervan op een nagebouwd Gronings huis gemeten.

Het huis was gebouwd op een grote trilplaat en stond vol met tientallen sensoren. De trilplaat wekte kunstmatige trillingen op die door sensoren werden opgevangen.