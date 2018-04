OM mag accountants in omkopingszaak niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) is in een zaak tegen drie voormalige accountants van KPMG niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat zij niet verder worden vervolgd.

De drie controleerden jaarrekeningen van bouwbedrijf Ballast Nedam. Dat heeft volgens het OM tussen 2000 en 2004 in Saudi-Arabiƫ en Suriname ambtenaren omgekocht.

De zaak tegen het bouwbedrijf werd in 2013 geschikt. De zaak tegen bestuursleden die bij de omkoping betrokken zouden zijn geweest, werd kort daarna geseponeerd. De rechtbank Midden-Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de betrokken bestuursleden niet worden vervolgd en de accountants wel.

Onbehoorlijk

Daar komt bij dat ook de accountants in eerste instantie een schikkingsvoorstel is gedaan. Een paar dagen nadat het schikkingsbedrag was overgemaakt, kregen de accountants te horen dat er geen toestemming was voor een schikking. De rechtbank noemt deze gang van zaken "onbehoorlijk".

Ook speelt mee dat de zaak zich jaren geleden heeft afgespeeld. Daardoor is het belang om ze strafrechtelijk te vervolgen afgenomen, schrijft de rechtbank.