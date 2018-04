Kabinet wil fraude en fouten in zorg terugdringen.

Het kabinet wil minder 'onrechtmatigheden' bij declaraties in de zorg. Het kan om fraude gaan, waarbij mensen opzettelijk de regels verkeerd toepassen om daar financieel beter van te worden. Maar het komt ook geregeld voor dat mensen per ongeluk een fout maken, bijvoorbeeld doordat ze niet goed opletten of doordat regels onduidelijk zijn.

De ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis willen beide vormen van onjuist declareren verder terugdringen. Er zijn de afgelopen jaren al verbeteringen gekomen in het systeem van declareren, maar volgens de bewindslieden gaan er nog steeds dingen mis.

Omvang onduidelijk

De ministers en de staatssecretaris benadrukken dat fraude en fouten de samenleving elk jaar veel geld kosten. Een probleem daarbij is dat er wel cijfers van zorgverzekeraars zijn, maar dat de echte omvang volgens het kabinet groter is.

"Bovendien straalt het gedrag van frauderende zorgaanbieders negatief af op de hele sector en zet het de solidariteit van ons zorgstelsel onder druk", schrijven De Jonge, Bruins en Blokhuis.

Vijf sectoren

Het kabinet gaat zich bij het terugdringen van fraude en fouten vooral richten op specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en persoonsgebonden budget. Volgens de bewindslieden zijn dat de sectoren met de grootste risico's.

Verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten krijgen meer mogelijkheden om gegevens over fraudeurs uit te wisselen. Verder wordt het toezicht op nieuwe zorgaanbieders verbeterd.