Politie doorzoekt vijver in Diemen om vermissing vrouw

Duikers van de politie in Amsterdam doorzoeken een vijver in Diemen in verband met de vermissing van Sabrina Oosterbeek (30). De drugsverslaafde vrouw is sinds maart vorig jaar spoorloos.

In verband met haar vermissing werd in juni vorig jaar een man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt, de 45-jarige Sjonny W. Hij wordt verdacht van moord of doodslag op Oosterbeek.

De twee hebben in de nacht voor de verdwijning seksueel contact gehad, mogelijk betaalde W. daarvoor. Hij had als laatste telefonische contact met Oosterbeek, voordat zij rond 03.15 uur haar flat in Amsterdam-Zuidoost verliet.

Twee moorden

W. wordt ook verdacht van moord op twee prostituees in Amsterdam-Noord; in 2003 op Monique Roossien en die in 2004 op de Roemeense Mirela Mos. Tijdens een pro formazitting in december kwam naar voren dat Mos, net als Oosterbeek, in de nacht voor haar verdwijning seksueel contact met W. had gehad.

Mos' lichaam is in stukken gesneden teruggevonden. Het onderzoek in de zaak-Mos bracht W. in verband met de coldcasezaak van Roossien. Haar ontklede lichaam werd destijds bij het IJmeer gevonden

Waarom de vijver in Diemen wordt doorzocht en wat de politie hoopt te vinden wil ze in verband met het onderzoek niet kwijt. Eerder werd in verband met de vermissing van Oosterbeek gezocht in de Gaasperplas in Amsterdam-Zuidoost.