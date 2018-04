Duisenberg en Rosenmöller samen informateur Rotterdam

Oud-VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg en voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller gaan in Rotterdam aan de slag als informateur. Ze zijn door de VVD en GroenLinks naar voren geschoven. Deze partijen hebben nu het initiatief genomen om een nieuwe coalitie te smeden in de Maasstad.

De formatie van een nieuw stadsbestuur in Rotterdam verloopt moeizaam. Twee verkenners, hoogleraar transitie Derk Loorbach en oud-Ahoy-directeur Jos van der Vegt, slaagden er niet in om een kant en klare coalitie bijeen te brengen.

Dat kwam vooral doordat D66 een blokkade opwierp tegen Leefbaar Rotterdam vanwege de alliantie van die partij met Forum voor Democratie. D66 trok samen op met PvdA en GroenLinks.

Omdat de VVD vast blijft houden aan samenwerking met Leefbaar, ontstonden er twee kampen die geen van beiden aan een meerderheid in de raad konden komen. Het resultaat was een patstelling.

Bestrijder van Pim Fortuyn

Sinds afgelopen weekeinde Forum bekendmaakte dat de alliantie met Leefbaar wordt verbroken als Leefbaar in het college komt, verviel de blokkade van D66. Maar inhoudelijk zitten de partijen nog niet op een lijn. Om weer vaart in de collegebesprekingen te krijgen, gaan VVD en GroenLinks samen plannen schrijven voor een nieuw college. Andere partijen kunnen dan aanhaken.

Duisenberg en Rosenmoller gaan dit proces begeleiden. De keuze voor Rosenmöller is pikant. Hij was in 2002 een van de felste bestrijders van Pim Fortuyn, destijds leider van de LPF maar ook raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Na de moord op Fortuyn werd Rosenmöller bedreigd en stapte hij uit de politiek.

Duisenberg is de zoon van oud-minister en oud-bankpresident Wim Duisenberg. Hij was Kamerlid voor de VVD van 2012 tot vorig jaar. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Vereniging van Universiteiten.