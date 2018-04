'Militante beweging ETA heft zichzelf op 5 mei op'

De Baskische afscheidingsbeweging ETA maakt over ruim twee weken haar opheffing bekend. Dat zal gebeuren in Zuid-Frankrijk, melden Spaanse media. De Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland en Vrijheid) is verantwoordelijk voor meer dan 800 doden in de afgelopen decennia.

De ETA kondigde in 2011 al eenzijdig een wapenstilstand af en sindsdien waren er ook geen aanslagen meer. Vorig jaar zeiden de Baskische separatisten al de laatste wapens te hebben ingeleverd en verder te gaan als ongewapende organisatie.

De beweging hoopt dat door de opheffing ETA-leden die nog gevangen zitten in vooral Spanje en Frankrijk, worden overgeplaatst naar gevangenissen in Baskenland. De overheden in die landen hebben altijd gezegd dat opheffing een voorwaarde was voor het overplaatsen van gevangenen. Er zitten nog meer dan tweehonderd separatisten achter de tralies.

Geschiedenis ETA

De ETA werd eind jaren 50 opgericht door jongeren die zich met wapens tegen de dictatuur van Franco verzetten. Het doel van de beweging werd een onafhankelijk Baskenland in het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk.

In 1968 viel de eerste dode, een lid van de Spaanse Guardia Civil. Het bloedigste jaar in het bestaan van de afscheidingsbeweging is 1980, toen er meer dan 100 doden vielen. Ook de rest van de jaren 80 verliep bloederig, met een aantal zware aanslagen. De voornaamste doelwitten van de ETA waren politici en agenten.