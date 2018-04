Gebrek aan personeel bedreigt doelstellingen klimaatakkoord

Jongeren voor duurzame banen

Bedrijven, overheden en hogescholen proberen in het project CAREER jongeren op te leiden voor werk in de windenergiesector. De komende jaren worden vele miljarden geïnvesteerd in grote windmolenparken op zee.

In eerste instantie levert dit vooral werk op voor Nederlandse offshorebedrijven die het verlies aan banen in de olie- en gasindustrie hopen te compenseren. Maar ook de windmolens moeten als ze eenmaal klaar zijn onderhouden worden, vertelt Willem den Ouden, directeur van de Delta Academy in Vlissingen.

De haven van Vlissingen wordt de uitvalsbasis voor de eerste delen van het windmolenpark Borssele dat gebouwd wordt door het Deense bedrijf Orsted. Even verderop leren studenten met een simulator de werking van een windmolenturbine kennen.

Een nuttige les, want de nood is hoog in de windenergiesector, zegt Willem den Ouden. "Als je ziet hoeveel mensen er nodig zijn voor het maken en onderhouden van die windmolens, dat is immens. Zoveel mensen hebben we in Nederland helemaal niet voor handen en daar moeten we echt iets aan doen."