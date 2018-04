Trump: ik maak niet dezelfde fout met Noord-Korea als mijn voorgangers

De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS druk blijft uitoefenen op Noord-Korea om zijn nucleaire activiteiten te stoppen, ook al zijn beide landen bezig met de voorbereidingen voor een gezamenlijke top. "Ik maak niet dezelfde fouten als mijn voorgangers", zei hij.

De president sprak op een gezamenlijke persconferentie met de Japanse premier Abe in Trumps resort Mar-a-Lago in Florida. Hij verwacht dat de geplande ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un "ergens begin juni" kan plaatsvinden en zei dat de VS er alles aan doet om de top tot een "wereldwijd succes" te maken.

Weglopen

Maar als de bijeenkomst niets oplevert, zal Trump naar eigen zeggen niet aarzelen om van de onderhandelingstafel weg te lopen. De Japanse premier Abe waarschuwde op de gezamenlijke persconferentie dat Noord-Korea niet beloond mag worden "alleen maar omdat het land wil praten".

Eerder bleek dat Trump CIA-directeur en toekomstig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo al naar Pyongyang heeft gestuurd om de top voor te bereiden. Hij heeft daar ook gesproken over de vrijlating van de Amerikaanse staatsburgers die Noord-Korea vasthoudt. Na de vrijlating van Otto Warmbier, die kort na terugkeer in de VS overleed, zitten er nog drie Amerikanen in de Noord-Koreaanse gevangenis.

Historische gebeurtenissen

Ondertussen komt in Pyongyang morgen het centrale comité van de Koreaanse Arbeiderspartij bijeen voor een speciale vergadering. De vergadering is volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau belegd om de huidige "historische gebeurtenissen" te bespreken.