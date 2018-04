Snel experimenten met elektronisch stemmen, zeggen VVD en D66

Regeringspartijen VVD en D66 willen dat er bij de herindelingsverkiezingen bij bepaalde gemeenten in november al wordt geƫxperimenteerd met elektronisch stemmen en elektronisch tellen.

De partijen reageren hiermee op de kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) op de huidige verkiezingsmethoden. Als voorbeelden noemen zij stembureaus die zo lang openblijven dat het tellen tot diep in de nacht doorgaat, menselijke fouten die invloed hebben op de uitslag en te grote stembiljetten.

"Het is tijd dat we nu toch eens een keer overgaan tot nieuwe moderne verkiezingen", zegt VVD-Kamerlid Koopmans in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. "We moeten nu een stap nemen want het mag nooit zo zijn dat mensen twijfelen 'Wordt mijn stem wel geteld?'. Nee, iedere stem telt en dan moeten we daar ook zorg voor dragen."

Noodsignaal

D66 sluit zich daarbij aan. "Wij blijven nog voorstander van het rode potlood maar dat heeft alleen te maken met de veiligheid", zegt Kamerlid Den Boer. Experimenten bij gemeenten in november kunnen snel aantonen dat het veilig kan, verwacht zij, zeker als het gaat om elektronisch tellen.

De PvdA wil ook dat er snel iets gebeurt. "Ik neem dit noodsignaal heel serieus want de VNG trekt niet voor niets bij ons aan de bel", zegt Kamerlid Kuiken. SP-Kamerlid Van Raak blijft tegen het elektronisch stemmen via een internetverbinding, maar niet tegen elektronisch stemmen tellen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken komt binnenkort met voorstellen die het stemmen betrouwbaarder kunnen maken.