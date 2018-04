Verzoek aan Noorse scholieren: alsjeblieft geen seks op de rotonde

In aanloop naar de jaarlijkse eindexamenperiode doet de Noorse Rijkswaterstaat een opmerkelijke oproep aan scholieren: heb alsjeblieft geen seks op rotondes en loop niet naakt over bruggen.

Veel scholieren in het Scandinavische land vieren het einde van hun middelbare schooltijd met veel drank, naakt over bruggen rennen en vrijen in het openbaar.

Met de oproep "Zeg nee tegen seks op de rotonde" vraagt de Noorse wegbeheerder terughoudendheid van scholieren als het gaat om liederlijk gedrag op verkeerspleinen. "Iedereen begrijpt dat dit afleidt."

'Bestuurders schrikken'

Ook hoopt de Noorse Rijkswaterstaat dat de eindexamenscholieren afzien van de traditie om naakt over een brug te hollen: "Het is niet gevaarlijk om zonder kleren op een brug te zijn, maar bestuurders kunnen ervan schrikken en vergeten dat ze achter het stuur zitten."

Jaarlijks zijn er juist in de tijd van de eindexamenfeesten in Noorwegen tientallen ongelukken. Scholieren rijden met drank op van de ene school naar de andere om feest te vieren met leeftijdgenoten. De slachtoffers zijn vaak 18 of 19. Ook veroorzaken scholieren door hun gedrag ongevallen bij andere weggebruikers.