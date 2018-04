Puerto Rico, met 3 miljoen inwoners, zonder stroom

Door een grote stroomstoring in Puerto Rico zitten ruim drie miljoen mensen zonder elektriciteit. Door een nog onbekende oorzaak is de stroom op het hele eiland uitgevallen. Naar verwachting duurt het 24 tot 36 uur tot het probleem is verholpen.

Vorige week hadden ook al 800.000 mensen geen elektriciteit nadat een tak op een leiding was gevallen.

Sinds het eiland zeven maanden geleden werd getroffen door orkaan Maria is het elektriciteitsnet instabiel. Ook toen viel de stroom uit op het hele eiland. Sindsdien zijn nog altijd zo'n 40.000 mensen niet aangesloten op het elektriciteitsnet.

Weinig mededogen

De bijna 3,5 miljoen Puerto Ricanen zijn burgers van de Verenigde Staten, maar het eiland is geen Amerikaanse staat en de inwoners mogen niet meedoen aan de presidents- en Congresverkiezingen.

President Trump toonde na de verwoestende orkaan weinig mededogen. Hij wees vooral op de grote schuld die het eiland binnen de VS heeft. Uiteindelijk maakte hij toch extra geld vrij voor de wederopbouw van Puerto Rico.