Oekraïne laat Nederlandse journalist gaan

De Nederlands-Azerbeidzjaanse journalist Fikret Huseynli is terug in Nederland. Hij zat na een arrestatieverzoek van Azerbeidzjan ruim een half jaar vast in Oekraïne vanwege fraude en het illegaal oversteken van de grens.

Huseynli kreeg deze week in Kiev zijn ingenomen paspoort terug en is inmiddels terug in Nederland. Eerder deze maand oordeelde een rechter in Kiev al dat hij niet uitgeleverd mocht worden aan Azerbeidzjan en dat hij moet kunnen gaan en staan waar hij wil. Daarvoor werd een besluit over uitlevering aan Azerbeidzjan steeds uitgesteld.

Huseynli vluchtte in 2008 uit Azerbeidzjan en kreeg politiek asiel in Nederland. In Amsterdam leidt hij de de Azerbeidzjaanse online nieuwsorganisatie Turan, die kritisch staat tegenover de regering van Azerbeidzjan. Hij was in oktober in Oekraïne om daar te onderzoeken of er een lokale afdeling van Turan geopend zou kunnen worden.