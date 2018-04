Levenslang voor Duitser die lijk verborg om uitkering op te strijken

In Berlijn is een 56-jarige man tot levenslang veroordeeld voor de moord op een man wiens lijk hij meer dan elf jaar in de vriezer bewaarde om diens uitkering op te strijken.

Het slachtoffer was een gepensioneerde weduwnaar, die al die jaren door niemand werd gemist. Pas toen een buurman na tien jaar naar de politie stapte om hem als vermist op te geven, kwam de zaak aan het rollen.

De veroordeelde is een handelaar in tweedehandsspullen. Volgens de rechter heeft hij de weduwnaar rond de jaarwisseling van 2006/2007 doodgeschoten en het lichaam in stukken in de vriezer gestopt. Daarna incasseerde hij tien jaar lang de uitkering van zijn slachtoffer, maandelijks 2000 euro. Het geld gebruikte hij om zijn gokverslaving te financieren.

De dader bekende in eerste instantie, maar beweerde later dat hij op een dag thuiskwam en de dode man, een kennis van hem, aantrof. Daarna zou hij hebben besloten de uitkering van de overledene te innen. De rechter geloofde daar niets van.