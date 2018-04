Stilleven Van Gogh geen meesterwerk, maar wel een 'leuk snoepje'

Vincent van Gogh staat bij de kunstliefhebber en de leek praktisch gelijk aan heldere kleuren, maar zijn Brabantse periode was bruin. Donkerbruin. Een stilleven uit 1884 is vanaf dit najaar te zien in Het Noordbrabants Museum, dat het werk voor zo'n 2,5 miljoen euro op de kop tikte.

Met Stilleven met flessenen schelp heeft het museum in Den Bosch het derde werk van Vincent van Gogh gekocht in drie jaar tijd. Vorig jaar haalde het museum al Collse watermolen (1884) naar Den Bosch en in 2016 kocht het Tuin van de pastorie te Nuenen (1885) voor ruim 1 miljoen euro.

En dat is best opvallend. Voor 2016 had het museum nog nooit een aankoop gedaan van meer dan 200.000 euro. "We staan er zelf ook van te kijken", zegt museumdirecteur Charles de Mooij. "Voorheen dachten we dat het ons toch nooit zou lukken om zo'n schilderij te kopen. We durven pas sinds een paar jaar wat groter te denken."