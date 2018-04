Europees Parlement blaft, maar spaart Juncker over topambtenaar

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie opnieuw kijkt naar de benoeming van topambtenaar Martin Selmayr. Die benoeming leek op een coup en daarom moeten andere kandidaten alsnog de kans krijgen om zich te melden. Dat is de uitkomst van een stemming in het Europees Parlement in Straatsburg.

Het parlement is daarmee veel kritischer dan een paar weken geleden nog werd verwacht, maar toch valt de schade voor Selmayr en commissievoorzitter Juncker mee. Er lagen hardere veroordelingen op tafel, maar die verwierp het parlement.

De commissie heeft al gereageerd en zegt dat de benoeming van Selmayr gewoon van kracht blijft. Er komen wel gesprekken over de vraag hoe dit soort kwesties in de toekomst kan worden voorkomen. Maar over belangrijke benoemingen mag geen koehandel ontstaan tussen lidstaten en politieke partijen, stelt de commissie.

De benoeming van Selmayr deed vorige maand veel stof opwaaien. De Duitser was jarenlang de rechterhand van Juncker, maar werd van de ene op de andere dag gepromoveerd tot secretaris-generaal van de Europese Commissie, de hoogste ambtelijke functie. De sollicitatieprocedure verliep schimmig en er waren geen tegenkandidaten.

Monster van Berlaymont

De reputatie van Selmayr in Brussel helpt hem niet. De Duitser wordt wel 'het monster van Berlaymont' (het hoofdkwartier van de Europese Commissie) genoemd. Hij zou regelmatig zijn zin doordrijven door collega's en politici te intimideren.

Het parlement zegt nu dat alle commotie rond de benoeming slecht is voor de reputatie van de Europese Commissie. Daarom moet er nog eens kritisch worden gekeken naar wat er is gebeurd, waarbij dus zelfs andere kandidaten een kans moeten krijgen.

Toch is het zo goed als zeker dat Selmayr aanblijft. De teksten die zijn aangenomen worden door de partijen in het parlement totaal verschillend geïnterpreteerd. Bij liberale en linkse parlementariërs staat vetgedrukt dat andere kandidaten ook de kans moeten krijgen om de baan van Selmayr te krijgen. De christen-democraten, partijgenoten van Juncker, benadrukken dat uit een evaluatie van de procedure ook kan komen dat die procedure goed is verlopen.

Spijt betuigen

Er lagen voorstellen op tafel waarin Selmayr zijn functie tijdelijk zou moeten neerleggen. Ook wilden sommige parlementariërs Juncker oproepen om publiekelijk zijn spijt te betuigen over de zaak. Die voorstellen haalden het niet en dus komen Juncker en Selmayr relatief ongeschonden uit de strijd.

Juncker heeft net als de rest van de Europese Commissie de benoeming van Selmayr altijd verdedigd. Binnenskamers zou hij zelfs hebben gezegd dat hij opstapt als Selmayr moet vertrekken. Die dreiging lijkt nu weg.