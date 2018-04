Explosieve groei meldingen geneesmiddelentekorten

Het aantal meldingen over geneesmiddelentekorten is eind vorig jaar explosief gestegen. Dat zegt het College voor Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Bijna de helft van de meldingen in 2017 werd gedaan in het vierde kwartaal.

Het CBG heeft "geen dekkende verklaring" voor de stijging in het vierde kwartaal van 2017, maar vermoedt dat de bekendheid van het meldpunt groter is geworden. Volgens de onafhankelijke autoriteit waren er ook veel meldingen in het eerste kwartaal van dit jaar en houden de tekorten vermoedelijk de rest van het jaar aan.

Samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd runt het CBG het meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Fabrikanten moeten daar verplicht melding maken van leveringsproblemen.

In 2017 waren 536 medicijnen tijdelijk niet leverbaar, wat betekent dat ze minimaal veertien dagen niet leverbaar waren. Nog eens 87 geneesmiddelen werden definitief uit de handel genomen.

Preferentiebeleid

Eerder trok apothekersorganisatie KNMP aan de bel met een nog hoger aantal geneesmiddelentekorten, op basis van cijfers van apotheken. Er zou zich het afgelopen jaar een recordaantal van 732 tekorten hebben voorgedaan.

Volgens de KNMP was het beleid van zorgverzekeraars een van de oorzaken van de tekorten. Zorgverzekeraars kiezen vaak voor de goedkoopste variant van geneesmiddelen, het zogenoemde preferentiebeleid. De KNMP stelde dat fabrikanten hierdoor kiezen voor andere afzetmarkten dan Nederland en tekorten in de hand werken.

Volgens Zorgverzekeraars Nederland klopte deze lezing niet: er zijn volgens de organisatie door het beleid juist miljarden euro's bespaard.

Ook het CBG constateert dat het preferentiebeleid niet de oorzaak is van de tekorten. "Uit de cijfers van het meldpunt blijkt inderdaad dat bedrijfseconomische redenen nauwelijks als oorzaak van leveringsproblemen worden genoemd. Meestal ontstaan dreigende tekorten door vertraging in het productie- of distributieproces."

Minister Bruins voor Medische Zorg schreef eerder in een Kamerbrief dat de tekorten bij preferentiemedicijnen juist afnemen.