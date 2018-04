Fel protest bij gezamenlijke herdenking Israëliërs en Palestijnen

In Tel Aviv is het onrustig geweest bij een gezamenlijke dodenherdenking van Israëliërs en Palestijnen. Duizenden Israëliërs en ongeveer honderd Palestijnen waren in Tel Aviv bij elkaar gekomen om de slachtoffers van de oorlog in 1948 te herdenken, toen protesten uitbraken.

Tientallen extremistische Joden waren naar de herdenking gekomen om die te verstoren. Ze riepen leuzen en verbrandden Palestijnse vlaggen.

Tegenstanders van de herdenking hadden geprobeerd om de bijeenkomst te laten verbieden. En de minister van Defensie had de Palestijnen de toegang geweigerd, maar het Israëlische hooggerechtshof veegde die beslissing van tafel. De minister zei daarna dat het hof "slachtoffers en moordenaars op één podium zet".

Complex

Een van de bekendste schrijvers van Israël, David Grossman, heeft tijdens de bijeenkomst opgeroepen tot vrede, ook al erkent hij dat de situatie erg complex is. Grossman heeft zijn zoon in de oorlog met Libanon in 2006 verloren.