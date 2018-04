Meer dan 200 kindsoldaten bevrijd in Zuid-Sudan

In Zuid-Sudan zijn opnieuw meer dan 200 kindsoldaten vrijgelaten door twee rebellengroepen. De 112 jongens en 95 meisjes werden in het zuidwesten van het land overgedragen aan de autoriteiten en hulporganisaties.

De kinderen worden geregistreerd en medisch onderzocht. De komende drie maanden doen ze mee aan een re-integratieprogramma van Unicef waarbij ze psychologische steun, een beroepsopleiding en voedsel krijgen. Volgens andere hulporganisaties schiet de interventie tekort en is dit niet genoeg om te voorkomen dat de kinderen terug het leger ingaan.

Meer vrijlatingen

Unicef heeft samen met de Zuid-Sudanese regering bemiddeld bij de vrijlating. Het is de bedoeling dat er de komende maanden meer dan 1000 kindsoldaten bevrijd worden. In februari werden al meer dan 300 kindsoldaten vrijgelaten. In mei en juni staan de volgende vrijlatingsacties gepland.

In Zuid-Sudan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. Volgens de Verenigde Naties heeft het Oost-Afrikaanse land een van de hoogste aantallen kindsoldaten ter wereld. Ongeveer 19.000 kinderen zijn gedwongen om zich aan te sluiten bij een van de vele gewapende groeperingen. De kinderen worden vaak ingezet om te vechten, maar sommige zijn ook seksslaaf.