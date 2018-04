Negentien Oekraïners met zeilboot van Nederland naar Engeland gesmokkeld

Negentien illegale migranten uit Oekraïne zijn met een zeiljacht van Nederland naar Engeland gesmokkeld. Vier Oekraïners tussen de 26 en 30 jaar moesten deze week in Londen voor de rechter verschijnen omdat ze de smokkel zouden hebben georganiseerd.

Een van de smokkelaars heeft bekend, twee andere werden ook schuldig bevonden. Op 10 mei bepaalt de rechter wat hun straf wordt. Op mensensmokkel staat in Groot-Brittannië een maximale gevangenisstraf van veertien jaar.

De vierde verdachte werd vrijgesproken. Hij wordt uitgezet naar Oekraïne omdat hij zelf ook illegaal was.

Zeiljacht

De smokkel was afgelopen najaar. De daders hadden een zeiljacht gehuurd in Lemmer in Friesland. Volgens de aanklager in Londen gebruikten ze daarbij valse identiteitsbewijzen. Met het jacht voeren ze over de Noordzee naar het Engelse kustplaatsje Southwold.

Na het afmeren kwam de kustwacht langs. Twee smokkelaars en negen illegalen werden toen ingerekend. De andere betrokkenen waren al in auto's op weg naar de stad Ipswich. Ook zij werden aangehouden.

Niet geschikt

De Britse autoriteiten laten in een verklaring weten dat het jacht totaal niet geschikt was voor de reis. "Als ze in de problemen waren gekomen, hadden er doden kunnen vallen. Maar dat kon de bende niets schelen, ze wilden alleen geld verdienen aan de wanhoop van anderen."

Het zeiljacht is zonder schade teruggebracht bij de verhuurder.