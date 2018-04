'Handgranaten' in straat Nieuwegein, EOD doet onderzoek

In Nieuwegein zijn op straat twee voorwerpen gevonden die op handgranaten lijken. Dat gebeurde voor een voordeur in de Margrietstraat. Die is zo'n 100 meter van de Beatrixstraat, waar onlangs twee handgranaten bij de voordeur van een huis werden gevonden. Dat pand was eerder ook al beschoten.

De explosievenopruimingsdienst, de politie, de brandweer en ambulancedienst zijn ingeschakeld. Onderzocht wordt of het gaat om echte handgranaten.

De straat is afgezet. Bewoners werden geëvacueerd en elders opgevangen. Sinds het einde van de ochtend mogen ze naar huis.