Ongeluk met touringcar in Amsterdam, drie gewonden

Het ongeluk gebeurde op de Gooiseweg in de wijk Watergraafsmeer. De bus, een Zweedse touringcar, kwam van de snelweg en raakte in de buurt van een tankstation van de weg. De bus kantelde en belandde in het naastgelegen Darwinplantsoen.

De bestuurder, een reisleidster en een passagier zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overige 41 inzittenden zijn ongedeerd en naar een opvanglocatie gebracht.

De Gooiseweg is afgesloten in de richting van het centrum. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.