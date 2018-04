1500 Duitse agenten in actie tegen mensenhandel, 100 arrestaties

De Duitse politie heeft vanochtend invallen gedaan bij meer dan zestig bordelen en woningen. De actie is gericht tegen een bende die honderden vrouwen en transseksuelen uit Thailand naar Duitsland smokkelde. De vrouwen werden uitgebuit en moesten in de prostitutie werken.

Een Thaise vrouw van 59 en haar Duitse man van 62 zijn hoofdverdachten in de zaak. Het stel, dat woont in Siegen in Noordrijn-Westfalen, zou samen met handlangers een landelijk netwerk van Thaise prostituees hebben opgezet.

De vrouwen en transseksuelen werden niet uitbetaald omdat ze een schuld van 16.000 tot 30.000 euro hadden openstaan. De bende regelde de reis naar Duitsland namelijk vooraf, waarbij ze betaalden voor de reisdocumenten. De prostituees werden regelmatig van bordeel naar bordeel verplaatst, om zo argwaan te voorkomen.

Arrestaties

Niet alleen in Siegen, maar ook in onder meer Dortmund, D├╝sseldorf, Gelsenkirchen en de deelstaten Hessen, Nedersaksen en Baden-W├╝rttemberg zijn invallen gedaan. Meer dan honderd mensen zijn opgepakt, meldt het Duitse persbureau DPA.

De federale politie heeft 1500 agenten ingezet, onder wie leden van een speciale commando-eenheid. Volgens Duitse media gaat het om een van de grootste politieacties tegen de georganiseerde misdaad die ooit in het land zijn uitgevoerd.