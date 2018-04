Sudanese diamantmeteoriet was deel van 'verloren' planeet

Een ruimterots vol diamanten die in 2008 ontplofte in de dampkring van de aarde, was een brokstuk van een voormalige planeet uit het begin van ons sterrenstelsel. Dat blijkt uit onderzoek van Franse, Zwitserse en Duitse wetenschappers dat is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

Volgens de wetenschappers maakte het brokstuk deel uit van een zogeheten protoplaneet, een planeet in wording. De protoplaneet zou ongeveer zo groot zijn geweest als Mercurius of Mars. Miljarden jaren geleden zou de planeet uiteen zijn gespat in kleinere stukken. De rots die in 2008 in de dampkring ontplofte was daar vermoedelijk een van.

De meeste resten van het rotsblok kwamen na de ontploffing neer in de Nubische Woestijn in het noorden van Sudan. De wetenschappers hebben de brokstukken onderzocht en hebben specifiek gekeken naar de kristalstructuur van de kleine diamanten erin. Daaruit blijkt dat de rots gevormd moet zijn in een veel groter ruimteobject, zoals een planeet.

De diamanten zijn daarmee het eerste tastbare bewijs van het bestaan van een protoplaneet in ons zonnestelsel.