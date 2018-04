Kemna breekt definitief met Gosschalk, castingdirector is aandelen kwijt

Voormalig regisseur, producent en castingdirector Job Gosschalk is zijn aandelen in Kemna Casting kwijt. Daarmee heeft het bedrijf definitief met hem gebroken.

Eind vorig jaar werd de actieve samenwerking al gestopt. Nu laat Kemna aan het AD weten dat ook alle zakelijke banden verbroken zijn. De aandelen van Gosschalk zijn overgeheveld naar de nu zittende directie.

Vreemde castings

Gosschalk kwam november vorig jaar in opspraak. Hij bleek over de schreef te zijn gegaan met acteurs die hij begeleidde. Meerdere acteurs spraken over vreemde castings waarbij ze hun kleding uit moesten trekken. Acteur en presentator Winston Post vertelde aan NOS op 3 dat hij door Gosschalk werd gevraagd om tijdens een bijles te masturberen.

Vorige week ontstond ophef rond Kemna Casting toen de Nieuwe Revu berichtte dat er nog altijd zakelijke connecties waren met Gosschalk. Kemna liet toen weten dat het overdragen van de aandelen in de laatste fase zat en nog een paar dagen zou duren.