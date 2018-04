Duitse artiesten geven muziekprijs terug om antisemitisme bij rappers

De uitreiking van de Echo muziekprijzen in Duitsland is uitgemond in een waar schandaal. Steeds meer bekende Duitse muzikanten geven hun muziekprijs terug uit protest tegen het feit dat het omstreden rappersduo Kollegah und Farid Bang ook een Echo heeft gewonnen.

Kollegah und Farid Bang kregen de prijs donderdag uitgereikt voor hun album Jung, Brutal, Gutaussehend 3. De rappers gebruiken antisemitische teksten in hun nummers, zoals "Mijn lichaam lijkt op dat van een Auschwitz-gevangene" en "Zorg weer voor een holocaust, kom maar met die molotov".

Teleurstelling

Onder de muzikanten die de prijs teruggeven is Klaus Voormann, die een Echo kreeg voor zijn hele oeuvre. "Wat voelde als een geschenk ter gelegenheid van mijn 80e verjaardag, is nu een grote teleurstelling", zegt Voormann, die als bassist meespeelde op albums van onder meer George Harrison en Carly Simon.

De muzikant zegt de teksten van de rappers nog eens te hebben bestudeerd voordat hij tot zijn besluit kwam. Hij vindt provoceren goed en soms zelfs noodzakelijk. "Maar de grens voor racistische en antisemitische uitspraken mag niet worden overschreden", zegt hij tegen die Die Welt.

Zeven Echo's

Verschillende andere Duitse musici gingen Voormann al voor, zoals Marius Müller-Westernhagen die al zijn zeven Echo-awards teruggeeft. Ook dirigent Enoch zu Guttenberg en pianist Igor Levit hoeven hun prijzen niet meer.

Zanger Peter Maffay heeft de verantwoordelijken van de organisatie die de muziekprijzen uitdeelt, al opgeroepen af te treden. Hij noemde de prijsuitreiking "een klap in het gezicht van de democratie in ons land".