Nederland wil een miljoen euro terug van Malinese ontwikkelingsorganisatie

Nederland dient in Mali een aanklacht in tegen de directeur van een ontwikkelingsorganisatie voor de verduistering van bijna een miljoen euro. Ook eist Nederland het geld terug. In een brief aan de Tweede Kamer maakt de minister de naam van de ontwikkelingsorganisatie niet bekend, omdat er een rechtszaak wordt voorbereid. Een woordvoerder van Kaag zegt dat de aangifte deze week de deur uitgaat.

Aanvankelijk waren er berichten dat er 1,6 miljoen euro was verduisterd tussen 2012 en 2015. Na onderzoek door accountants die gespecialiseerd zijn in de opsporing van financiƫle delicten, is dat bedrag naar beneden bijgesteld.

Volgens minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking is in ieder geval vast komen te staan, dat er voor 930.607 euro aan malversaties is gepleegd door de Malinese organisatie. Voor nog eens een bedrag van 31.548 euro is "niet de juiste route gevolgd", zoals Kaag het omschrijft.