Vrijlating Turkse militairen door Athene wekt woede Ankara

Griekenland schendt het internationale recht door acht militairen niet uit te leveren die ervan verdacht worden dat ze betrokken waren bij de Turkse couppoging van 2016. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Bekir Bozdag.

Turkije en Griekenland hebben al langer onenigheid over de acht militairen, die na de mislukte staatsgreep met een helikopter naar Griekenland vluchtten. Hoewel de asielverzoeken van zeven van hen zijn afgewezen, oordeelde het Griekse hooggerechtshof dat ze niet mochten worden uitgeleverd. Volgens de Grieken is er geen garantie dat de mannen een eerlijk proces wacht in Turkije.

Gisteren maakte de Griekse minister van Justitie bekend dat de mannen in mei de maximale achttien maanden hebben vastgezeten en dat er geen reden is om hun detentie te verlengen. Ze zaten in de cel omdat ze illegaal Griekenland waren binnengekomen. Eerder had Turkije zich erbij neergelegd dat Griekenland de mannen niet wilde uitleveren.

'Ongewenste situaties in Egeïsche zee'

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken vindt dat Athene de Turken provoceert met de vrijlating. Hij waarschuwt dat Griekenland dat niet moet doen, om "ongewenste situaties rond de Egeïsche eilanden te voorkomen". De Griekse premier Tsipras zei vanmiddag dat de relatie tussen de twee landen een "periode van onzekerheid" doormaakt.

Griekenland en Turkije zijn het al tientallen jaren oneens over de status van bewoonde en onbewoonde eilanden in de Egeïsche Zee. Dat heeft onder meer te maken met de kwestie-Cyprus. Dat eiland is sinds de Turkse invasie van 1974 verdeeld in een Grieks en Turks deel, dat alleen door Ankara wordt erkend. Onderhandelingen over de splitsing hebben tot dusver nooit tot een oplossing geleid.

Levenslang voor coup

Turkije heeft vandaag 28 militairen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor betrokkenheid bij de mislukte coup van 2016. Sinds de mislukte staatsgreep is in Turkije de noodtoestand van kracht. Morgen wordt de noodtoestand hoogstwaarschijnlijk voor de zevende keer sinds de coup verlengd.