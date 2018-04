Geen voorkeursbehandeling voor Gazprom, zegt de Kamer

De aanleg van een Russische gaspijpleiding naar het westen van Europa heeft geleid tot verdeeldheid in de coalitie. Het gaat om 'Nord Stream 2', een gaspijplijn die miljarden kubieke meters gas van Rusland naar Europa moet voeren.

De pijplijn is alleen bedoeld voor Russisch gas van staatsbedrijf Gazprom.

Zelfde voorwaarden

Op initiatief van GroenLinks vraagt de Tweede Kamer het kabinet nu om zich er in Europa voor in te zetten dat voor deze pijplijn dezelfde voorwaarden gelden als voor leidingen tussen Europese landen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat verschillende leveranciers er gas door kunnen transporteren, en dus niet alleen Gazprom.

Een motie van GroenLinks werd vandaag aangenomen, met onder meer steun van de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. De VVD was tegen.

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik benadrukt dat Nederland om allerlei redenen terecht kritiek heeft op Rusland. "Als we de hele tijd ons eigen economisch belang het zwaarst laten wegen en we mogen Rusland niet aanpakken als het gaat om dingen waarmee we het land echt pijn kunnen doen, zoals ook de gasleveranties, dan zijn we dubbelhartig bezig."

Europa steeds afhankelijk van Russisch gas

Veel landen in Oost-Europa zijn bezorgd over de politieke gevolgen van Nord Stream 2. Ze vrezen dat Europa steeds afhankelijker zal worden van Russisch gas. D66-Kamerlid Sjoerdsma zegt die zorgen te snappen.

Net als het kabinet vindt de VVD het gebruik van de pijpleiding geen zaak van de Europese Commissie. Volgens Kamerlid Yesilgöz is het aan de individuele landen die contracten sluiten met de Russen hoe ze hiermee om willen gaan.