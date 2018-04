Vice ontslaat hoofdredacteur Sikkema wegens 'ontoelaatbaar gedrag'

Casper Sikkema, hoofdredacteur van jongerenplatform Vice, is ontslagen wegens "ontoelaatbaar gedrag". Dat meldt NRC. Vice Benelux-hoofdredacteur Sjoerd Raaijmakers spreekt van een vertrouwensbreuk.

De directeur wil verder geen details geven over het ontslag wegens "privacy en juridische redenen".

Interviews met lijsttrekkers

Sikkema (32) was twee jaar hoofdredacteur van Vice. Daarvoor werkte hij bij Nieuwe Revu. Vorig jaar interviewde Sikkema in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zeven lijsttrekkers over onderwerpen die jongeren bezighouden. Sikkema sprak onder anderen met Mark Rutte en Jesse Klaver over bijvoorbeeld drugsgebruik, studiefinanciering en het klimaat.

Het van oorsprong Canadese onlineplatform Vice heeft sinds 2006 een Nederlandse tak. Vice richt zich op twintigers en dertigers en bericht over zaken als geld, sport en eten. Vorig jaar startte Vice een tv-zender: Viceland.