A10 weer open na aanrijdingen, twee gewonden

De A10 is weer opengesteld bij het knooppunt Watergraafsmeer in Amsterdam in de richting van de A1. Aan het einde van de middag waren hier binnen 300 meter van elkaar drie ongelukken gebeurd met meerdere personenauto's. Aanvankelijk werd gesproken over tien auto's, maar volgens de politie waren het er zeven.

Er zijn twee gewonden gevallen bij de ongevallen. Zij worden nog onderzocht in het ziekenhuis. De politie probeert te achterhalen hoe de ongelukken zijn gebeurd.

De weg is rond 20.00 uur weer vrijgegeven. Later vanavond wordt nog een spoedreparatie aan het wegdek gedaan.